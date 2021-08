Mont Blanc : un glacier instable sous haute surveillance des autorités italiennes

Un glacier instable, en cours de fonte, situé sur le versant italien du Mont Blanc est actuellement surveillé de près par des scientifiques. Ils craignent que la hausse des températures ne représente une menace pour la vallée située en contrebas. Le glacier de Planpincieux, perché à 2 700 mètres d'altitude au-dessus du village du même nom, est au-dessous de la face sud des Grandes Jorasses.

Le glacier glisse lentement, mais jusqu'à un mètre et demi par jour dans les cas extrêmes. Les mouvements du glacier de Planpincieux et de ceux qui le surplombent sont suivis de près à l'aide radars et les autorités régionales ont mis sur pied des plans d'urgence reposant sur plusieurs scénarios. Le scénario "extrême" envisage la chute de 800 000 m³ de glace sur le village et les routes d'accès "mais il n'y a aucune garantie que cela se déroulera de cette façon", selon Paolo Ferret, expert en glaciers.

La hausse des températures en cause

"Nous faisons face à une hausse importante des températures, qui accélère la formation de la couche d'eau sous le glacier", a expliqué à l'AFP Valerio Segor, le directeur de gestion des risques naturels dans le Val d'Aoste, dans le nord-ouest de l'Italie.

Auparavant, le glacier de Planpincieux, plus épais et moins fracturé, était dans une position plus stable sur la roche, a rappelé Paolo Ferret. Mais en raison de la hausse des températures causée par le changement climatique, il "s'est déplacé que sur une surface lisse le rendant plus instable".