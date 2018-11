Mode : la seconde vie des vêtements

"J'ai toujours rêvé de faire des vêtements, mais je ne veux surtout pas faire de gâchis", explique Gaëlle Constantini, créatrice de l'atelier du même nom. J'ai donc décidé de faire de la mode éco-responsable et d'utiliser des matières qui existent déjà pour les transformer." Elle vient régulièrement se fournir à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne, pour acheter chez Emmaüs des coupons de 7 à 15 € le mètre. Elle n'hésite pas non plus à récupérer des chutes de tissus.

Des pièces uniques et écologiques

Le défi de la créatrice de mode est de s'adapter en toute circonstance. Au fond de son atelier, on trouve des nappes, des housses de couette ou des draps d'hôtellerie. Des produits courants qui ont donné l'idée à Gaëlle Constantini de créer une collection permanente à base de linge de maison. La styliste a dû apprendre à slalomer entre les défauts des produits usagers. Au final, elle fabrique des pièces uniques et écologiques, car elles ne nécessitent pas d'eau pour leur fabrication ni de produits chimiques. Gaëlle Constantini a eu l'occasion d'en offrir à Brigitte Macron, qui ne les a pas encore portées en public.

