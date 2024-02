Direct Mobilisation contre l'A69 : une personne interpellée lors de l'intervention des gendarmes sur la ZAD de La Crémade

"Ce projet ne va pas seulement détruire la nature et des terres à la valeur inestimable, mais c'est un pas de plus dans un système toxique qui dépend sur l'exploitation et la pollution"

#A69 La militante suédoise Greta Thunberg, venue soutenir la ZAD contre le projet d'autoroute A69 dans le Tarn, s'est exprimée devant quelque 300 militants, rapporte France Bleu