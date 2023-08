"Méga-bassines" : le "Convoi de l'eau" poursuit sa route après un lancement "festif"

Cette manifestation itinérante s'est élancée cinq mois après les affrontements violents de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres.

Elles et ils sont partis pour cinquante kilomètres par jour. Le "Convoi de l'eau", cette protestation itinérante qui doit traverser cinq départements du centre de la France, poursuivait sa route samedi 9 août après un départ réussi la veille depuis Lezay (Deux-Sèvres). Dans le viseur de ces protestataires, les projets de "méga-bassines", accusés d'accaparer la ressource en eau dans un contexte de sécheresses à répétition.

Après les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, les membres de ce convoi espèrent manifester vendredi prochain à Orléans (Loiret), devant le siège de l'Agence de l'eau Loire Bretagne, qui finance ce type d'installations. "Tout se déroule très bien, c'est vraiment festif", a assuré à franceinfo Léa Hobson, porte-parole du mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre. "Il y a beaucoup de monde, il y a plus de 700 vélos, plus de 20 tracteurs."

Selon la porte-parole, le convoi dépassera ensuite Orléans et doit gagner Paris le week-end du 26 août. "Il va y avoir de belles surprises. Ça, c'est ce qu'on peut dire, a annoncé Léa Hobson. Et plusieurs centaines de personnes qui seront là." Le cortège, lancé par le collectif Bassines Non Merci ! et le syndicat agricole Confédération paysanne, vise à maintenir la pression sur le gouvernement et les autorités locales, cinq mois après les violents affrontements qui avaient éclaté autour de bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).