Manifestations anti-bassines : à La Rochelle, le port de la Pallice bloqué dans la matinée

O. Longueval, R. Moquillon, C. Nowak, E. Tymen, C. Hospital, France 3 Poitou-Charentes, C. Legros, B. Bervas

Les manifestants anti-bassines s'étaient levés tôt, samedi 20 juillet, pour bloquer le port de La Rochelle avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le rassemblement a finalement été dispersé à coups de gaz lacrymogène.

Malgré l'interdiction, 200 manifestants sont parvenus à bloquer le port de la Pallice, à La Rochelle (Charente-Maritime), dès 7 heures du matin, samedi 20 juillet. "La France appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est nous qui nous sommes levés le plus tôt ce matin. On était là avant les forces de l'ordre. Mais on l'a joué à la bonne humeur", raconte l'un d'eux. Leurs manifestations sont les mêmes que la veille : un moratoire sur les mégabassines. Quelques agriculteurs sont venus prêter main forte.

Les forces de l'ordre tirent du gaz lacrymogène

"Dans une région touristique comme la nôtre, la question de l'eau, elle se pose chaque été, puisqu'on ne peut pas à la fois irriguer un maïs massivement et fournir de l'eau aux habitants et aux touristes. Donc on sait qu'il va falloir faire des choix", explique Jean-Marc Soubeste, adjoint au maire de La Rochelle et présent sur place. L'occupation a été de courte durée, les forces de l'ordre ayant choisi de faire usage de gaz lacrymogène.