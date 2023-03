Manifestations à Sainte-Soline : la famille d’une victime dépose plainte pour tentative de meurtre

À Sainte-Soline (Deux-Sèvres), samedi 25 mars, un jeune homme a été grièvement blessé à la tête lors des affrontements avec la police. Alors que son pronostic vital est toujours engagé, sa famille a décidé de déposer plainte contre X pour tentative de meurtre.

Samedi 25 mars, les secours ont-ils été empêchés d’intervenir ou ont-ils été retardés à Saint-Soline (Deux-Sèvres) ? C’est la conviction des parents de l’homme dont le pronostic vital est toujours engagé. Ils ont porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave aux secours. Entre le premier appel pour signaler qu’il était grièvement blessé et sa prise en charge par une ambulance, près d’une heure trente s'est écoulée.

"On a ordre de ne pas en envoyer"

Nos confrères du journal Le Monde ont révélé l’échange téléphonique entre un médecin présent à la base arrière et un opérateur du SAMU. L’appel révèle : "On a eu un médecin sur place. […] On n’enverra pas d’hélicoptère ou de moyen SMUR sur place parce qu’on a ordre de ne pas en envoyer." La préfète des Deux-Sèvres affirme que les conditions de sécurité n’étaient pas remplies pour permettre l’intervention des secours. "Ce n’est que pour éviter que le SAMU ou les pompiers ne soient pris à partie ou victimes collatérales des affrontements violents que cette consigne a été passée", écrit la préfète dans un communiqué. Une enquête judiciaire et deux enquêtes internes doivent faire la lumière sur les conditions d’intervention des secours, samedi 25 mars à Saint-Soline.