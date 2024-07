Manifestation antibassines : des milliers de manifestants marchent vers le port de La Rochelle, des affrontements éclatent en marge d'un cortège

Ils souhaitent dénoncer les grands acteurs de la filière céréalière, associés à la construction des réserves d'eau contestées et à un "accaparement" de l'eau par l'agro-industrie.

La deuxième journée de mobilisation s'est tendue, samedi 20 juillet à La Rochelle. Plusieurs milliers de manifestants, dont "plusieurs centaines d'individus radicaux", se dirigent vers le port maritime de La Rochelle, brièvement occupé le matin, dans le cadre de la mobilisation contre les "bassines". Ils souhaitent dénoncer les grands acteurs de la filière céréalière, associés à la construction des réserves d'eau contestées et à un "accaparement" de l'eau par l'agro-industrie. Selon les organisateurs, dont le mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, plus de 6 000 personnes sont présentes, la préfecture ayant fait état de 3 500 personnes, rapporte France 3.

Six personnes en garde à vue

"Des risques d'affrontements et de dégradations sont à craindre", a prévenu la préfecture de Charente-Maritime, au lendemain d'une première manifestation avortée dans le calme dans la Vienne. Peu avant 13h30 samedi, les très nombreux gendarmes mobilisés ont brièvement chargé à l'arrière d'un des deux cortèges, avec tirs de grenades lacrymogènes et coups de matraque, après que des dégradations eurent été commises contre des abribus, une agence d'assurance et un supermarché notamment.

Selon le parquet de La Rochelle, six personnes ont été placées en garde à vue. Un premier bilan de la même source fait état, vers 14 heures, d'une gendarme blessée par brûlure et de cinq manifestants blessés légèrement. Un second cortège de manifestants a longé la côte depuis le centre-ville pour s'approcher à pied, certains en kayaks ou canots gonflables, du terminal agro-industriel du port de La Pallice, cible des organisateurs.