Méditerranée : réparer les dégâts causés par des pneus immergés

Entre Cannes (Alpes-Maritimes) et le cap d'Antibes, le paysage est idyllique. Pourtant, à une trentaine de mètres de profondeur, dans une zone protégée, gisent plus de 20 000 pneus enfouis dans les années 80 pour attirer les poissons. Morgan Postic est l'un des six plongeurs chargés de récupérer ces pneus. Pendant 50 minutes, muni de grandes cordes, il doit en accrocher un maximum. Le plongeur est en permanence relié au bateau. Depuis un poste de surveillance, le superviseur de plongée le guide. Lorsque le collier de pneus est terminé, il est remonté par une grue jusqu'au bateau.

Une opération estimée à un million d'euros

Un plongeur récupère entre 130 et 170 pneus chaque jour. En un mois, l'Agence de la biodiversité soutenue par le département et la ville d'Antibes espère remonter 10 000 pneus. Une opération qui peut porter préjudice aux espèces aquatiques présentes dans les environs. Des capteurs ont donc été installés dans des bouées afin de mesurer la pollution du chantier, pour l'interrompre si besoin. Les pneus récupérés seront recyclés en combustible. L’opération estimée à un million d'euros reprendra deux fois par an jusqu'en 2020 afin de gommer définitivement les erreurs du passé.

