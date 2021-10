Martinique : l'Unesco est sous le charme de la montagne Pelée

Tout au nord de la Martinique, la montagne Pelée culmine à 1 397 mètres d'altitude, le point le plus haut de l'île. Cette splendeur de la nature postule pour figurer au patrimoine mondial de l'Unesco. Deux experts mandatés par l'organisation internationale sont actuellement en Martinique pour évaluer ce patrimoine aussi fantastique que sulfureux. Le volcan est toujours actif. "En 1902, il y a eu une répétition de plusieurs explosions et plusieurs éruptions", explique Georges Boudon, volcanologue et professeur à l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP).



30 000 morts en 1902

À Saint-Pierre (Martinique), les éruptions de 1902 avaient fait d'innombrables dégâts. 30 000 personnes ont perdu la vie et la population a été traumatisée durant de nombreuses générations. Désormais, les habitants de la ville sont beaucoup plus philosophes. "Je suis habituée et maintenant je n'ai plus peur", raconte une habitante de Saint-Pierre. Heureusement, la montagne Pelée est surveillée 24 heures sur 24 par des équipes de techniciens.