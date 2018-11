Marseille : les plages polluées à chaque période d'intempéries

Des boulettes de pétrole en plein Parc des calanques. Les marins-pompiers de Marseille (Bouches-du-Rhône) ont fait une triste découverte. Ces boulettes de pétrole proviennent certainement du porte-conteneur éperonné par un autre bateau, il y a trois semaines, au large de la Corse. Boulettes de pétrole et bouteilles en plastique, toutes sortes de détritus sont ramenés sur la plage à chaque période d'intempéries.

Des citoyens se mobilisent

Des habitants se mobilisent donc, armés de sacs-poubelle, pour nettoyer la plage et ramasser les déchets. Ils sont désolés par ces tristes paysages et se rendent régulièrement dans le Parc des calanques pour une opération de nettoyage. Mais nettoyer des plages chaque jour est un puits sans fond, un éternel recommencement. La solution serait de limiter l'utilisation de plastique et de limiter les déchets en amont.

