Marées noires : retour sur quelques précédents

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il y a 30 ans, l'Amérique faisait face à la première marée noire de son histoire. L'Exxon Valdez échoue en 1989 au large des côtes de l'Alaska. Dans ses cuves, 170 000 tonnes de pétrole. Un désastre écologique. Le capitaine du bateau, immédiatement pointé du doigt, était ivre cette nuit-là.

Tout le monde est pris de court

Plus tôt, en 1967, le plus gros pétrolier du monde, dit invulnérable, décide de prendre un raccourci pour gagner du temps. Il s'échoue sur les îles Sorlingues, au large des côtes anglaises, avec 120 000 tonnes de brut. Le pétrole progresse dans la Manche, et atteint la Bretagne. En France comme en Angleterre, on n'a jamais vu cela. On improvise, on utilise des boudins en paille pour détourner les nappes. Des détergents, encore plus toxiques que le pétrole, sont utilisés à tort. On s'en rendra compte trop tard. Pour la première fois, cette pollution a un nom : la marée noire.

Le JT

Les autres sujets du JT