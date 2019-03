"Marche du siècle" pour le climat : des dizaines de manifestations partout en France

La "Marche du siècle" pour le climat rassemble samedi des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs villes de France. Le point sur la mobilisation.

140 organisations, dont Greenpeace, Attac ou encore la Fondation Nicolas Hulot, ont appelé à une "Marche du siècle" pour le climat samedi 16 mars. Des milliers de manifestants se sont mobilisés en France. Le point sur la mobilisation avec le réseau France Bleu.

Auvergne-Rhône-Alpes

À Clermont-Ferrand, 3000 manifestants se sont rassemblés, selon France Bleu Pays d'Auvergne.

À Saint-Etienne, entre 1 000 (selon la police) et 3 000 manifestants (selon les organisateurs) ont participé à cette mobilisation, rapporte France Bleu Saint-Etienne Loire. L'ambiance est "bon enfant" et mêle militants écologistes, familles et lycéens. Deux nouveaux rendez-vous sont fixés pour de prochaines marches : le vendredi 24 mai pour les jeunes, et le samedi 25 mai pour l'ensemble de la population.

À Valence, près de 2000 personnes ont participé au plus fort de la marche, a constaté France Bleu Drôme Ardèche.

Bourgogne-Franche-Comté

À Montbéliard, plus de 600 personnes se sont rassemblés pour le climat, indique France Bleu Belfort Montbéliard.

Bretagne

À Rennes, 6 000 personnes ont défilé dans les rues selon un premier décompte de la police cité par France Bleu Armorique.

Centre-Val-de-Loire

À Châteauxroux, ils étaient près de 350 à défiler et à demander des "réponses à la hauteur de l'enjeu", a constaté France Bleu Berry.

À Orléans, 1 600 personnes sont réunies, selon France Bleu Orléans.

Grand-Est

À Nancy, plusieurs milliers de personnes étaient au départ de la marche, rapporte France Bleu Sud Lorraine.

À Strasbourg, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le campus de l'Esplanade, rapporte France Bleu Alsace.

Île-de-France

À Paris, 45 000 personnes ont participé selon le comptage du cabinet Occurence pour franceinfo. Elles sont 107 000 selon les organisateurs

Normandie

À Caen, environ 3 000 à 4 000 manifestants était réunis pour la "Marche du siècle" et les "gilets jaunes", rapporte France Bleu Normandie.

À Rouen, la "Marche du siècle" a rassemblé entre 1 300 et 1 500 personnes, indique France Bleu Normandie.

Nouvelle-Aquitaine

À Anglet, 1 200 personnes se sont rassemblées, selon France Bleu Pays Basque. Les militants ont laissé des dizaines de cadres de vélos devant la mairie pour dénoncer la non prise en compte des vélos lors des aménagements du tram'bus.

À Guéret, 300 personnes se sont rassemblées et ont défilé dans les rues selon France Bleu Creuse.

À Limoges, entre 1 500 et 2 000 personnes ont manifesté dans une ambiance festive avant de rejoindre le Champ de Juillet où un pique-nique était prévu, rapporte France Bleu Limousin. Il y a beaucoup de familles et de lycéens.

À Périgueux, entre 600 et 1200 personnes ont défilé dans les rues selon France Bleu Périgord.