Manifestation contre le chantier Lyon-Turin : la députée LR de Savoie Emilie Bonnivard dénonce "une manifestation à deux visages"

Selon Emilie Bonnivard, députée LR de Savoie, c'est une manifestation pacifique samedi mais avec des organisations radicales opposées au projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin, qui a été interdite par la préfecture de Savoie.

La manifestation contre le projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin, prévue samedi et qui a été interdite par la préfecture de Savoie, est "une manifestation à deux visages", a dénoncé vendredi 16 juin sur franceinfo Emilie Bonnivard, députée LR de Savoie. Selon elle, il y a "une manifestation déclarée pacifique" d'un côté, "et derrière, Les Soulèvements de la Terre, des organisations radicales, qui ne déclarent rien et dont on sait, avec un certain nombre de renseignements, être présentes avec un certain nombre d'actions violentes, comme on l'a vu à Sainte-Soline ou encore dernièrement à Nantes".

Si l'arrêté d'interdiction a été pris par le préfet, c'est qu'il y a "des menaces très importantes d'atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens, avec des individus identifiés pouvant être présents sur la manifestation, qui sont des individus radicaux, interdits de territoire, voire des personnes qui sont fichés S", assure la députée. Emilie Bonnivard souligne le fait qu'il y a "énormément d'inquiétudes des habitants en Maurienne aujourd'hui" et "certains ferment leurs commerces". Elle comprend l'interdiction, car "le préfet n'était pas en capacité d'être sûr que la manifestation allait être totalement pacifique".

C'est "un projet qui est éminemment écologique", selon la députée LR

La députée de Savoie souhaite que "les associations qui sont du territoire, qui souhaitent faire entendre leur opposition, puissent le faire à un autre moment". Mais si malgré l'interdiction, des rassemblements ou des manifestations ont lieu samedi, elle appelle tous ses "concitoyens, tous les participants, dont certains sont des Mauriennais très attachés à notre vallée, à se réunir pacifiquement malgré l'interdiction".

Emilie Bonnivard soutient le projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin, "un projet qui est éminemment écologique" qui n'est pas comparable selon elle "à d'autres projets comme par exemple Notre-Dame-des-Landes". "Aujourd'hui, on a trois millions de poids lourds qui passent les Alpes chaque année. On a des vallées alpines qui sont polluées avec une qualité de l'air dégradée. Cette infrastructure est la seule qui permet d'opérer un report massif du fret de la route vers le rail". La députée compare la situation française avec ce qu'il se passe en Suisse, où "ils viennent de finir l'équivalent du Lyon-Turin en Nord-Sud, avec trois tunnels en ligne ferroviaire". "Les Suisses passent 70% de leurs marchandises par le rail. Je ne crois pas que les Suisses soient le peuple plus destructeur de l'environnement", ajoute Emilie Bonnivard.