Ludovic, éboueur star de TikTok : "Je vais faire Paris-Marseille à pied pour sensibiliser au ramassage des déchets"

Sur le compte TikTok de franceinfo, Ludovic Franceschet, influenceur très suivi sur l’application, est revenu sur son parcours et son combat contre les incivilités. L’éboueur de la ville de Paris, dont les vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux, s’apprête à marcher de Paris à Marseille pour dépolluer les villes.

Il a plus de 280 000 abonnés sur TikTok. Depuis deux ans, Ludovic alias @ludovicf_off multiplie les vidéos sur l’application pour sensibiliser à la lutte contre les incivilités et inciter à la protection de l’environnement. L’éboueur de la ville de Paris montre son métier au quotidien avec des vidéos courtes et percutantes, en se filmant en direct sur TikTok.

Son combat pour la dépollution

En live sur le compte TikTok de franceinfo, Ludovic a confié qu’il s’agissait d’une cause à laquelle il a toujours été sensible : "Quand j’allais faire les courses avec ma maman, je ramassais les papiers par terre et je les mettais à la poubelle." Après une période trouble dans sa vie, il a décidé de passer le concours d'éboueur de la ville de Paris sur conseil d'un ami. "C'est toujours ce que j'ai voulu faire", confesse Ludovic.

Son combat : les incivilités au quotidien et la protection des rues au service de la dépollution. Très populaire auprès du jeune public de l'application, Ludovic est souvent invité à intervenir dans les classes. "Ils sont beaucoup plus renseignés que nous, souvent, ils m'apprennent aussi des choses !"

Paris-Marseille à pied pour sensibiliser

Ludovic s’apprête a marcher de Paris à Marseille pour dépolluer les villes. Un pari fou que Ludovic relayera massivement sur son compte TikTok pour sensibiliser son jeune public. Mais il ne sera pas seul. "Nous serons quatre. Il va y avoir deux personnes qui vont conduire le camping car, pour toute la logistique : les sacs, les pinces, les balais, les boissons, les vêtements…".

La date de départ est fixée au 1er août 2023 de Notre-Dame-de-Paris, et l’objectif est de parcourir 14 villes.