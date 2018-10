Loire-Atlantique : une éolienne flottante installée en pleine mer

Une première en France. Au large du Croisic (Loire-Atlantique), l'éolienne marine Floatgen tourne déjà à plein régime. Ce prototype, inédit dans l'Héxagone, n'est pas fixé au fond de l'eau mais tient grâce à un flotteur en béton. Une prouesse technologique pour ses créateurs. "Dans les années 1830, des ingénieurs ont eu la chance de travailler sur les premières locomotives, les premiers rails de chemin de fer. J'ai le sentiment qu'on est dans le même temps", confie Arnaud Boitou, directeur de l'école centrale de Nantes (Loire-Atlantique).

Un projet made in France

Construit dans les chantiers de Saint-Nazaire, le prototype pèse plus de 5 000 tonnes et peut résister à des vagues de 16 mètres de haut. Un projet ambitieux de la start-up Idéol, qui a coûté plus de 25 millions d'euros. Aujourd'hui, il alimente en électricité l'équivalent de 5 000 foyers.

Le JT

Les autres sujets du JT