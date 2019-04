Littoral : une préservation inégale en Europe

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Tous les pays européens protègent-ils leurs côtes ? Parmi les 27, 23 pays on un littoral est la "bétonisation a déjà fait des ravages, notamment en Méditerranée", détaille le journaliste Jean-Baptiste Marteau. Sur des photos présentées en plateau, la différence entre Alicante (Espagne) de 1964 et celle d'aujourd'hui est saisissante. La côte est désormais bordée d'immeubles qui défigurent le paysage. Malgré une interruption des constructions en 2008 avec la crise économique, les projets d'urbanisation ont repris de plus belle en Espagne.

Les protecteurs du littoral

L'île de Rab, en Croatie, affiche plus d'un quart de plages sauvages. La ville a voulu lancer un plan d'aménagement du bord de l'eau, mais les habitants ont réussi à enterrer le projet. En France, la loi littoral de 1986 interdit toute nouvelle construction à moins de 100 mètres du rivage, "mais l'année dernière, des députés ont voté un amendement qui permettrait de rendre constructibles certains sites du littoral. Immédiatement, levée de boucliers des ONG et de certains élus. La majorité a dû faire marche arrière", conclut Jean-Baptiste Marteau.

