LGV Sud-Ouest : une manifestation au sud de Bordeaux interdite par la préfecture ce week-end

La préfecture de la Gironde interdit la manifestation "Freinage d'urgence contre les LGV du Sud-Ouest", prévue samedi 12 et dimanche 13 octobre au sud de Bordeaux, à l'initiative de plusieurs associations environnementalistes dont Les Soulèvements de la Terre, a appris franceinfo jeudi.

La préfecture invoque dans un communiqué le caractère non déclaré de la manifestation, ainsi qu'un risque de "graves troubles à l'ordre public, des actes de blocages et de sabotages, d'occupation ou de dégradation de sites". Toujours selon la préfecture, "plusieurs milliers de participants pourraient être potentiellement présents ce week-end".

Artificialisation de 4 800 hectares de terres

En plus d'interdire les rassemblements, le préfet de la Gironde a également autorisé le survol par drone et la captation d'images par la SNCF et la gendarmerie, l'interdiction du transport de carburants, de l'utilisation d'artifices ou de pétards, et du port d'armes.

Les manifestants souhaitent protester contre le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) qui comprend la création de deux lignes à grande vitesse, celle de Bordeaux-Toulouse et celle de Bordeaux-Espagne. Il prévoit selon eux d'artificialiser 4 800 hectares de terres et de fragiliser les écosystèmes. Les travaux au nord de Toulouse ont déjà débuté, et ceux au sud de Bordeaux devraient bientôt débuter.