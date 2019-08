Royaume-Uni : les pailles en papier de McDonald's ne sont en fait pas recyclables

Depuis septembre 2018, la chaîne de fast-food a remplacé ses pailles en plastique par des pailles en papier au Royaume-Uni. Mais une note interne à l'entreprise révèle que ces dernières ne peuvent être recyclées.

Une décision qui s'apparente à de "l'écoblanchiment". Depuis septembre 2018, McDonald's a abandonné les pailles en plastique dans ses établissements britanniques au profit de pailles en papier annoncées comme plus écologiques, relève BBC News (en anglais), lundi 5 août.

En avril dernier, le PDG de McDonald's France assurait également dans une interview au Parisien que toutes les pailles en plastique disparaitraient d'ici octobre au sein de l'enseigne. Problème : les pailles en papier choisies pour remplacer celles en plastique ne sont pas plus écologiques et recyclables.

Des pailles en papier trop épaisses pour être recyclées

Selon le journal The Sun (en anglais), qui a eu accès à une note interne de l'entreprise, ces pailles en papier sont en fait jetées puis brûlées, car trop épaisses pour être traitées et réutilisées, résume Slate. Cette note interne admet : "Les pailles en papier ne sont pas recyclables et doivent être éliminées avec tous les autres déchets jusqu'à nouvel ordre."

De son côté, Mc Donald's se défend : "Les matériaux sont recyclables, mais leur épaisseur rend difficile leur traitement par nos sous-traitants qui s’occupent de la collecte et du traitement de nos déchets. Jeter les pailles en papier avec les déchets ordinaires est donc temporaire".

L'association environnementale Les Amis de la Terre a suggéré à McDonald's de cesser tout simplement de mettre des pailles à disposition. "Les lèvres sont une alternative zéro déchet depuis des millions d'années", a rappelé un membre de l'ONG, spécialisé sur la pollution plastique.