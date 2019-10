Les arnaques à la rénovation énergétique se multiplient

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'arnaque commence souvent par un appel ou par du porte-à-porte. Une entreprise propose des travaux de rénovation énergétique pour une somme dérisoire grâce aux aides de l'État. L'offre est séduisante, mais les travaux sont en réalité bâclés. L'objectif pour les escrocs : empocher les aides publiques en dépensant le moins possible. Le consommateur se voit obligé de refaire les travaux.

Une pratique bien rodée

La pratique frauduleuse est bien rodée et se développe de plus en plus. Selon un rapport de la Direction générale de la concurrence, elle aurait même augmenté de 20% en un an. Le phénomène préoccupe le gouvernement qui craint une baisse des rénovations thermiques. Alors pour éviter les mauvaises surprises, le mieux reste encore de contacter directement l'Agence de l’environnement. Ses conseillers sont chargés d'informer sur les aides auxquelles vous avez droit et peuvent recommander des artisans agréés.

