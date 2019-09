Le Sénat adopte le projet de loi antigaspillage, sans la consigne pour les bouteilles plastique

Malgré l'insistance de la ministre, le Sénat, dans un quasi-consensus, est resté sur ses positions quant à la consigne, la réservant au réemploi et à la réutilisation.

Le Sénat à majorité de droite a adopté en première lecture, vendredi 27 septembre, le projet de loi pour une économie circulaire. Le texte, voté à l'unanimité moins une voix, a été amputé d'une de ses mesures phares, la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Le projet de loi antigaspillage doit désormais être étudié à l'Assemblée nationale.

Adopté au terme d'une semaine de débats parfois tendus entre la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson et les sénateurs, le texte interdit la destruction des invendus non alimentaires. Il renforce l'information du consommateur avec la mise en place d'un "indice de réparabilité" pour les équipements électriques et électroniques. Il étend également le principe du pollueur/payeur à de nouveaux secteurs : jouets, matériaux de construction, articles de sports, de bricolage, lingettes ou produits du tabac.

"On aura prouvé que le Sénat n'est pas une assemblée de ringards climatosceptiques", a déclaré le président centriste de la commission de l'Aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey, à l'issue du vote. "Le texte est enrichi après son passage au Sénat", a de son côté estimé Brune Poirson. Malgré l'insistance de la ministre, le Sénat, dans un quasi-consensus, est resté sur ses positions quant à la consigne, la réservant au réemploi et à la réutilisation. Il s'est donc refusé à l'étendre au recyclage des bouteilles en plastique.