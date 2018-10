Le cri d'alarme de Sabrina Krief pour sauver les grands singes

Sabrina Krief défend les grands singes menacés d'extinction. "La situation est extrêmement urgente, c'est d'ici dix, quinze ou vingt ans que les grands singes vont disparaître de leur habitat si on ne change pas les choses", s'alarme la primatologue. Pour elle, il n'est plus temps de réfléchir, "il faut vraiment agir". Elle assure que depuis les cinquante dernières années, "50% des populations de grands singes ont disparu". Cela démontre l'urgence qu'il y a à les protéger ainsi que la rapidité de leur disparition.

Il ne reste que 800 gorilles de montagne en Afrique

Il reste environ 200 000 chimpanzés en Afrique, quelques dizaines de milliers de bonobos seulement et 800 gorilles de montagne et tous sont en danger de disparition dans un futur proche. Sabrina Krief explique que "les principales menaces qui pèsent sur les grands singes sont la perte d'habitat". Tous dépendent étroitement des forêts tropicales où ils vivent et la principale raison de la déforestation aujourd'hui est l'agriculture intensive. Pour enrayer cette disparition, notre consommation à un rôle. En choisissant de recycler, de faire durer nos équipements, de s'assurer de la provenance des produits qu'on consomme, on a un rôle dans la préservation des grands singes. Il faut agir en tant que citoyen.