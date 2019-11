Le Congrès des maires de France est aussi un supermarché pour les élus

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les mairies sont de plus en plus à la recherche de mobilités douces pour leurs communes, à l'image d'un triporteur très utilisé dans les offices de tourisme, qui se décline désormais en version utilitaire. "C'est un triporteur conçu pour l'entretien et la propreté des voiries des villes, particulièrement dans les centres des villes. C'est plus écologique et plus économique, car il n'y a pas d'assurance ni de carburants. Et c'est aussi plus accessible, car ça se conduit sans permis", explique François Joseph, directeur général d'Amsterdam Air.

Plus de 2 000 euros en moyenne

Plus de 200 triporteurs en version utilitaire ont déjà été vendus en France. Les ventes tendent à augmenter. Le prix moyen est entre 2 000 et 2 500 euros. Et il y a des triporteurs dédiés aux crèches ou aux ramassages scolaires. Ils peuvent transporter jusqu'à huit enfants.

Le JT

Les autres sujets du JT