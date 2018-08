La Rochelle : un cargo bloqué au large

À quelques kilomètres de la côte, le St Elias n'avance plus. En provenance de Lorient (Morbihan), il devait s'arrêter à la Rochelle (Charente-Maritime) pour faire des réparations. Le cargo, rouillé, en mauvais état, n'en aura même pas eu le temps. À bord, 16 marins ukrainiens et 2 officiers grecs sont bloqués. Le manque de nourriture inquiète les associations et services marins. Sur des photos, des traces de rouilles sont évidentes à l'intérieur du bateau, qui n'a pourtant que quelques années.

Le cargo avait déjà été immobilisé en juillet

D'un armateur grec battant pavillon panaméen et certifié par une société polonaise, il ne respecterait pas la législation. À Lorient, début juillet, il avait été immobilisé pendant 25 jours en raison de son mauvais état. À La Rochelle, il sera à nouveau examiné. Si le cargo n'est pas aux normes, il sera maintenu à quai dans les eaux rochelaises.

