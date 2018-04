La Réunion : les touristes sur le piton de la Fournaise

Le piton de la Fournaise s'est réveillé dans la nuit de vendredi à samedi. Il est entré en éruption pour la 2e fois en avril. Ils sont des milliers à faire des kilomètres et marcher 1h30 pour immortaliser l'instant. Rivières de lave et fontaines de magma se déversent sur le flanc du volcan, une zone totalement inhabitée.

"Fantastique, irréel et surprenant"

Cette éruption ne représente aucun danger pour la population. Quelques curieux n'ont pas hésité à passer une nuit blanche pour voir le réveil du volcan, un phénomène "fantastique, irréel et surprenant", selon un jeune garçon venu y assister. De jour, par mesure de sécurité, les pompiers sont présents sur les sentiers de randonnée. "La lave a tendance à se rapprocher de la falaise, et comme on a eu un précédent en 2015, on a peur que la forêt s'embrase de nouveau", explique l'un d'entre eux. Les flancs du volcan offrent chaque jour des belvédères sur l'éruption. Un spectacle sans cesse renouvelé pour les milliers de touristes présents sur l'île.

Le JT

Les autres sujets du JT