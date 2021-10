"La rénovation des bâtiments", une manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre selon Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement

Invitée sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 14 octobre, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, met en avant les initiatives du gouvernement en matière d’écologie. "Mon ministère travaille beaucoup sur la rénovation des bâtiments. En travaillant sur la rénovation des bâtiments, on concourt à atteindre la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre qui nous est demandé. Le bâtiment, c’est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre", explique-t-elle.

Un nouveau "modèle d’aménagement, d’urbanisme et de logement"

Emmanuelle Wargon déclare qu’il existe une "question de contradiction apparente qu’il faut dépasser entre une aspiration des Français à avoir plus d’espace (…) et le besoin de sobriété foncière, le besoin de préserver les terres naturelles et agricoles". Elle estime qu’il faut prochainement inventer "un modèle d’aménagement, d’urbanisme et de logement : le modèle de demain. C’est ce sur quoi je travaille : pas toute seule, avec des urbanistes, avec des architectes et avec des Français."