La montée des eaux est plus rapide que prévu en Nouvelle-Zélande

La hausse du niveau de la mer pourrait atteindre un mètre d'ici 2100 dans de grandes parties de l'archipel, selon une étude. Les grandes villes du nord du pays sont menacées par des inondations plus fréquentes.

Millimètre par millimètre, les dents de la mer grignotent l'archipel. Le niveau des océans monte deux fois plus vite que prévu dans certaines parties de la Nouvelle-Zélande, d'après une étude publiée lundi 2 mai. Un rythme qui laisse moins de temps au pays pour s'adapter au changement climatique, et qui menace les deux plus grandes villes du pays.

Selon les données recueillies par le programme de recherche NZ SeaRise (en angais), certaines zones le long du littoral s'enfoncent déjà de trois à quatre millimètres par an. En cause, la montée des eaux, mais pas seulement : les terres de l'archipel s'enfoncent également. Si le niveau de la mer augmentait d'environ un demi-mètre dans le monde d'ici 2100, cette hauteur devrait donc atteindre près d'un mètre dans de grandes parties de l'archipel, d'après Tim Naish, le professeur à l'université Wellington de Victoria qui a co-dirigé le programme.

La capitale menacée par les inondations

L'île du Nord, plus peuplée, est très exposée, en particulier sur son littoral sud : Wellington, la capitale, pourrait connaître une élévation du niveau de la mer de 30 centimètres d'ici 2040, ce qui n'était pas attendu avant 2060. Auckland, la plus grande ville du pays, est aussi particulièrement vulnérable.

"Nous avons encore du temps, mais nous n'avons plus le temps de rester les bras croisés", a déclaré le scientifique. La Première ministre Jacinda Ardern a affirmé que les autorités réfléchissaient déjà à la relocalisation de certains habitants et infrastructures, et a appelé les Néo-Zélandais à tout faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.