L'Union européenne et le challenge d'une économie verte

Des militants escaladent le siège du conseil européen et déploient des grandes banderoles sur l'urgence climatique. Quelques fumigènes et des messages clairs : "La maison brûle, les chefs d'État regardent ailleurs." Mais les 27 dirigeants ont fixé un nouveau cap : faire de l'Europe le premier continent "décarboné" d'ici 2050.

Un fonds de 100 milliards d'euros

"Cet enjeu climatique est d'abord un challenge et une opportunité pour stimuler une économie verte pour faire en sorte que demain, il y avait un leadership européen dans les technologies vertes", estime Charles Michel, président du Conseil européen. Chaque pays restera souverain en matière de budget énergétique. Un fonds de 100 milliards d'euros sera créé pour aider les Tchèques, Hongrois et Polonais à sortir du charbon et des énergies fossiles.

