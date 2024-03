Journée mondiale de l'eau : les Intercommunalités de France plaident pour un ministère de l'Eau

"On a besoin d'une stratégie nationale forte, l'eau a besoin d'investissements colossaux", estime Régis Banquet vice-président en charge de l'eau aux Intercommunalités de France et président de Carcassonne Agglo, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Invité vendredi 22 mars de l'émission "Ma France" sur France Bleu, il plaide pour la création d'un ministère de l'Eau.

Le plan eau annoncé par le président Emmanuel Macron est "important", mais "il faut aller au-delà", tranche Régis Banquet. "L'eau touche votre santé, l'alimentation en eau potable, l'aménagement du territoire, l'industrie, l'énergie, l'agriculture…"

"Aujourd'hui, il faudrait avoir le courage politique de créer un ministère de l'Eau pour travailler sur cette problématique qui est totalement transversale et qui touche tous nos comportements du quotidien." Régis Banquet, vice-président en charge de l'eau aux Intercommunalités de France sur France Bleu

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis jeudi de créer un poste de "directeur eau" pour les Pyrénées-Orientales afin de coordonner tous les projets sur le département pendant trois ans. "Je ne suis pas contre ce type d'action, mais on n'a pas besoin d'un pansement sur une jambe de bois", soutient Régis Banquet. L'eau a avant tout "besoin d'une stratégie nationale forte" et "d'investissements colossaux au niveau national, ce sont des milliards d'euros qu'il faudra mettre" sur ce sujet. Et il prévient : "Ce que l'on ne fait pas aujourd'hui, on le paiera beaucoup plus cher demain, et ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui le paieront".

Positionner l'eau comme "cause nationale"

Il veut que la politique sur l'eau se fasse à l'échelle locale et en fonction des "singularités" des territoires. "Des territoires ont traditionnellement plus d'eau que d'autres, des territoires au nord de la France mieux lotis qu'au sud. Il faut que les politiques de l'eau soient élaborées sur chaque bassin de vie. Pas simplement par les élus, mais en concertation avec l'ensemble des utilisateurs", avec les agriculteurs ou encore les industriels.

Ce ministère de l'Eau permettrait ainsi, selon lui, d'avoir "une stratégie nationale" puis des actions "qui correspondent aux besoins du territoire". "On a une responsabilité aujourd'hui, nous, élus locaux et nationaux, de positionner l'eau comme une cause nationale et une cause qui doit nous conduire à imaginer le territoire de demain à partir de la problématique de l'eau", conclut Régis Banquet.