Jour du dépassement : l'humanité aura consommé jeudi 1er août l'ensemble des ressources que la nature met un an à produire et à renouveler

L'humanité aura consommé, jeudi 1er août, l'ensemble des ressources que la nature met un an à produire et à renouveler, annonce le WWF France dans un communiqué. Cela signifie qu'à compter de cette date, "il nous faudrait 1,75 Terre en termes de surfaces" pour pouvoir régénérer ce que nous consommons. La date de ce "jour du dépassement" est régulièrement avancée. Elle était fixée au 2 août l'an dernier. Selon le WWF France, "si tous les humains consommaient comme les Français, le jour du dépassement aurait lieu le 7 mai" et "nous aurions besoin de presque trois planètes pour subvenir aux besoins de l'humanité".

L'ONG dénonce une "consommation excessive des ressources naturelles de la planète" et pointe tout particulièrement du doigt "l'agriculture intensive moderne", qu'elle juge "fortement mécanisée, spécialisée et mondialisée". Cette agriculture intensive "repose sur l'utilisation de ressources non renouvelables, notamment les énergies fossiles", regrette le WWF France. Il dénonce une "surproduction" qui "s'accompagne d'une dépendance accrue aux intrants nécessaires à cette production".

Des sols "contaminés" et "abîmés" à cause de certaines pratiques agricoles

L'ONG déplore également "l'utilisation massive de pesticides" et ses "conséquences graves sur la biodiversité et la qualité des eaux en France". "La diminution des pollinisateurs et des insectes utiles aux cultures menace certaines productions vitales pour notre souveraineté alimentaire", se désole le WWF France, avant d'ajouter que "la quasi-totalité de nos sols agricoles et naturels sont désormais contaminés et en grande partie abîmés en raison de pratiques agricoles inadaptées".

Face à cela, le WWF France appelle "à des pratiques agricoles durables et à des politiques publiques adaptées". "Il est essentiel de transformer nos fermes et nos territoires", insiste-t-il. Il plaide notamment pour "réorienter massivement les 9 milliards d'euros annuels de la Politique agricole commune" vers une "meilleure sécurisation financière de la transition pour le monde agricole". L'ONG met aussi en avant les "systèmes agroécologiques" qui permettent de "limiter l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides et le travail excessif des sols".