Jardinage : qu’est-ce que la tonte différenciée ?

Dimanche 5 juin, c’est la journée mondiale de l’environnement. Pour certains, protéger la planète se fait par des petits gestes comme privilégier la tonte différenciée. Cette technique méconnue "consiste à éviter de tondre toute la surface du jardin et rendre accessible simplement les parcelles où on souhaite observer les fleurs, jardiner etc...", renseigne un pratiquant de cette technique de tonte.

Une technique qui attire les animaux

Cette manière de protéger l’environnement permet de retrouver dans son jardin un réel écosystème. Cela laisse libre cours à la pousse naturelle de beaucoup de fleurs où les abeilles viennent butiner et où les fourmis ne sont pas embêtées pour s’installer. "Ça met des couleurs dans le jardin, c’est très agréable et on apprend les vertus des plantes, on fait des tisanes", se réjouit Carole Ferré, psychologue. Un concours de tonte différenciée est organisé dans le département de l’Ariège.