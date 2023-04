Interdiction des jets privés : la mesure "n'est pas anti-riches" mais "pro climat", selon Marine Tondelier

Europe Ecologie-Les Verts présente une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour interdire les vols en jets privés en France. Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti défend cette mesure sur franceinfo, elle demande à "tout le monde de faire des efforts".

"On demande aujourd'hui à tout le monde de faire des efforts", a justifié la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Marine Tondelier jeudi 6 avril sur franceinfo à propos de la proposition de loi sur l'interdiction des vols en jets privés qui doit être examinée à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe écologiste. Le texte vise à interdire les vols, au départ ou à destination de la France métropolitaine, d’avions de moins de 60 passagers. "Il y a des symboles. On demande aujourd'hui à tout le monde de faire des efforts. Et il y a une bulle de personnes qui peuvent aller dans leurs jets privés, boire du champagne et faire du golf sur des terrains arrosés", a t-e-elle déclaré.

"Ce n'est pas anti-riches" mais "pro climat", a martelé la patronne des écologistes qui défend une mesure de "justice sociale". "En 2022, l'usage de jets privés a augmenté de 64% là où l'aide alimentaire explose", a expliqué l'élue, alors qu'un vol de quatre heures en jet privé émet autant de CO2 qu’un Français moyen en une année, rappelle le texte porté par le député écologiste de Paris Julien Bayou.

Selon une étude réalisée par le cabinet indépendant CE Delft pour Greenpeace, la France est le pays de l'Union européenne générant le plus de CO2 par les jets privés. L'ONG constate une explosion du nombre de vols en jets privés en France en trois ans : ils sont passés de 18 451 en 2020 à 84 885 en 2022. En 2022, les vols en jet privé en France ont émis 383 100 tonnes de CO2, ce qui équivaut, d'après Greenpeace, aux émissions annuelles moyennes de 85 133 résidents français.