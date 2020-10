Innovation : Urbanloop, le futur de la mobilité urbaine

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Et si demain vous montiez à bord d'une capsule pour vous déplacer en ville à tout moment et sans aucun embouteillage ? C'est le projet fou de l'Urbanloop, un nouveau transport écologique se déplaçant sur rails électrifiés et dans un tube transparent à une vitesse moyenne de 60 km/h. "Le projet Urbanloop, il a un objectif, c'est celui de proposer une alternative simple et efficace à l'utilisation de la voiture en centre-ville", explique Jean-Philippe Mangeot, le directeur du projet.

Une innovation qui s'inscrit dans "des problématiques de société d'aujourd'hui"

Développé par des élèves ingénieurs lorrains, ce système de mobilité est en train de prendre forme, avant de passer son test officiel en mai 2021. "On est passé d'une idée universitaire à quelque chose qui s'inscrit complètement dans les problématiques qui sont des problématiques de société d'aujourd'hui", précise Pascal Triboulot, le directeur de Lorraine NP. Il évoque les transitions numérique et énergétique, ainsi que celle liée à la mobilité. La mise en circulation de l'Urbanloop pourrait se concrétiser dès 2024 à Nancy (Meurthe-et-Moselle).