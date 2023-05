Industrie verte : la pause réglementaire voulue par Emmanuel Macron est "gravissime", selon Sophie Binet

La secrétaire générale de la CGT estime qu'il faut faire "tout l'inverse pour réindustrialiser le pays".

"Il faut plus de normes sociales et environnementales au niveau européen", a défendu la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet vendredi 12 mai sur franceinfo au sujet de la stratégie pour "accélérer" la "réindustrialisation" dévoilée par Emmanuel Macron jeudi. Le chef de l'État a notamment appelé l'Union européenne à faire "une pause réglementaire" en matière de normes environnementales, alors qu'il faut, selon Sophie Binet, faire "tout l'inverse pour réindustrialiser le pays".

"C'est une erreur fondamentale" Sophie Binet sur franceinfo

"Il faut harmoniser par le haut les normes sociales et environnementales, donc à l'échelle européenne, parce que le premier dumping et les premières délocalisations, c'est au sein de l'Europe", a estimé Sophie Binet. "On ne va pas sacrifier la question environnementale à l'aune de l'enjeu économique. C'est gravissime de faire cela et d'expliquer cela", a-t-elle insisté. "Il faut avoir une protection des frontières européennes pour taxer les produits qui ne seraient pas produits avec ces mêmes normes sociales et environnementales", a-t-elle également plaidé, ajoutant qu'"il faut investir dans la formation, dans les qualifications, dans la recherche".

Le président de la République a également annoncé la création d'un "crédit d'impôt industrie verte" afin de soutenir la production de batteries, éoliennes, panneaux solaires ou pompes à chaleurs, permettant, selon lui "de déclencher 20 milliards d'investissements sur le territoire national d'ici 2030". Pour Sophie Binet, ce crédit d'impôt constitue "de nouveaux cadeaux aux entreprises sans contrepartie. La contrepartie en matière d'emplois "n'existe pas", a-t-elle fustigé.