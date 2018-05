Immobilier : la maison du futur

Dans quelques jours, Nicolas Monin va emménager dans sa nouvelle maison à Aucamville (Haute-Garonne). Un investissement financier et un projet de vie, mais surtout un pari sur l'avenir : "C'est une maison autonome donc normalement il devrait y avoir une réduction des factures énergétiques. On va voir le résultat dans quelques semaines", explique Nicolas Monin. À première vue, cette maison avec ses murs blancs et son toit de tuiles n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, elle préfigure la future réglementation thermique de 2020. La maison tire son énergie des panneaux photovoltaïques installés en toiture.

10% de surcoût

L'énergie ainsi captée alimente directement le réseau domestique ou est stockée sur des batteries. Au-delà de la performance énergétique, une attention est portée sur le confort et le bien-être avec le développement de la ventilation naturelle. L’enjeu de cette maison modèle est la réduction de la consommation énergétique, principalement sur les bâtiments existants. Durant deux ans, les capteurs de la maison modèle vont remonter des informations qui seront analysées. Comptez environ 10% de surcoût pour cette construction.

Le JT

