Île de Ré : des sapins de Noël contre l'érosion

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

L'ile de Ré (Charente-Maritime), 68 kilomètres de côte soumise aux assauts de l'océan. Pour protéger le littoral et lutter contre son érosion, il y a les gros moyens comme une digue du boutillon dont la restauration a duré plus de quatre ans. Et puis il y a les petits gestes, comme dimanche 10 février. Ils étaient une vingtaine à se donner rendez-vous au bois-plage avec un chargement étrange pour la saison : des sapins de Noël.

Un piège à sable

Depuis cinq ans, une association récupère les sapins de Noël pour renforcer les dunes aux endroits les plus fragilisés. Le principe est simple, les branches vont agir comme un piège et retenir le sable qui s'y engouffre. Peu à peu la dune va se renforcer et jouer pleinement son rôle. Derrière il y a des habitations, s’il n'y a pas ce rempart qui est une digue naturelle, la mer peut entrer et envahir derrière. Conscient du danger, les bénévoles répondent toujours présents. "Tous les ans c'est le rituel, on vient mettre notre sapin dans la dune", explique une mère de famille. Au total, 200 m3 de sapins ont été déposés ce jour-là, les résultats sont encourageant à certains endroits la plage.

Le JT

Les autres sujets du JT