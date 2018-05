Il n'y a pas que le volcan Kilauea à Hawaï, voici les volcans à surveiller de près cette année

L’éruption du volcan Kilauea, à Hawaï, se poursuit avec l’apparition de nouvelles fissures dont s’échappent lave et émanations. Kilauea est l’un des plus actifs au monde, mais ce n’est pas le seul. Tour d’horizon des volcans à surveiller de près en cette année 2018, par nos confrères de "The Conversation".

Si l’éruption du Mont Agung a focalisé l’attention en début d'année, les éruptions volcaniques sont monnaie courante en Indonésie. Sur les 139 volcans actifs que compte l’archipel, 18 ont déclenché des alertes pour cause d’activité sismique plus intense que la normale, de déformation du sol ou d’émissions de gaz. À un niveau plus global, on notera que chaque semaine de 2017 aura vu entre 14 à 27 volcans entrer en éruption. L’activité volcanique se concentre le long de la Ceinture de feu, une région de l’océan Pacifique où plusieurs plaques tectoniques se rencontrent, provoquant des tremblements de terre et ce que les géologues appellent du volcanisme de zones de subduction.

D’autres éruptions sont le fait soit de volcans continentaux, à l’image du Ol Doinyo Lengai en Tanzanie, soit de volcans insulaires comme à Hawaï. Sachant que nombre d’éruptions, intervenant dans le fond des océans, se dérobent à nos yeux ; les volcans sous-marins les plus actifs se situent dans l’arc des îles Tonga-Kermadec, dans le sud-ouest du Pacifique.