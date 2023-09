Hérault : la privatisation d'une source pour de l’eau en bouteille fait polémique

Durée de la vidéo : 2 min

Une vive polémique agite le village de Montagnac, dans l'Hérault. Alors que le département fait face au manque d'eau, la mairie a accepté de vendre sa nappe phréatique à un grand groupe industriel pour produire jusqu’à 500 000 bouteilles d'eau par jour, en plastique.

Le village de Montagnac (Hérault) est adossé à un trésor : une source. Une gigantesque nappe d’eau attend sous la terre, à 1 500 mètres de profondeur. Un groupe industriel souhaiterait l’exploiter. Le domaine d’Anaïs Ricome, viticultrice, serait traversé par un ballet de camions. La promesse de vente du forage est déjà signée : 30 000 euros pour le groupe ALMA, qui pourrait commercialiser l’eau de la source.

Le maire tiraillé

"Je n’arrive pas à comprendre comment en 2023, on se dit, tiens, on va aller vendre notre ressource en eau, qui est si chère, pour 30 000 euros", déplore-t-elle. L’usine pourrait produire 500 000 d’eau Cristalline par jour, peut-être deux à trois fois plus. Si la nappe d’eau appartient à l’État, la mairie de Montagnac a promis à la vente une parcelle de 3 000 m2, où se trouve le forage. Le maire est tiraillé entre la vente de la ressource au privé et la perspective de taxes foncières, et d’une vingtaine d’emplois.