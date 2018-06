Hawaï : des fils de verre s'échappent du volcan en éruption et s'accumulent sur l'île

Le volcan Kilauea de l'île d'Hawaï étonne chaque jour plus encore. En éruption depuis début mai, il déverse lentement de la lave sur l'île et dans l'océan Pacifique et dégage des panaches de fumée et des vapeurs toxiques et irritantes. A ceci s'ajoute désormais des "pluies de fils de verre", comme le souligne le HuffPost vendredi 1er juin. Ces fils, qui étonnent les habitants sur les réseaux sociaux, sont appelés des "cheveux de Pélé", du nom de la déesse hawaïenne du feu, précise Mashable (en anglais).

I found Pele's hair in my roof runoff bucket along with Pele's tears (cinders). Pele's hair is when liquid glass is shot out of the #volcano and spun into fine glass thread midair. GLASS THREADS. #pele is the baddest of asses. #bigisland #eruption pic.twitter.com/p5j1ND3gzU