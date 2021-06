Haute-Corse : trois jours après le dégazage sauvage d’un bateau, le nettoyage se poursuit sur la plage de Solaro

Lundi 14 juin au matin, la plage de Solaro (Haute-Corse) a toujours des allures de chantier. Il faut dégager méticuleusement toutes les galettes d’hydrocarbures, après le dégazage sauvage d’un navire, intervenu il y a trois jours. Bottes et sacs poubelle sont de rigueur pour les pompiers, pour lesquels la tâche s’annonce gigantesque. "Comme ça se délite et que ça devient de la microboulette, on est presque à l’épuisette", explique Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime.

Un bateau non identifié

Cela fait 72 heures que des bateaux encerclent et pompent inlassablement la pollution. Plusieurs tonnes d’hydrocarbures ont déjà été récupérées durant le week-end. Pour l’instant, le bateau incriminé n’a pas été identifié, et les recherches se poursuivent. En outre, une enquête a été ouverte par la Gendarmerie maritime.