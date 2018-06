Guatemala : ensevelis sous les cendres du volcan de Feu

Au Guatemala, le volcan de Feu menace toujours. Les secouristes ont cessé les fouilles officielles devenues trop dangereuses. Mais des habitants continuent les recherches. À mains nues ou avec du matériel rudimentaire, des familles cherchent leurs proches dans les villages engloutis par les cendres. "On a besoin de machines ici. Toute ma famille est sous les décombres. (...) Même si on ne trouve plus que des os et des corps en décomposition, on veut les enterrer", explique Eufemia Garcia, une rescapée.

109 morts et de 200 disparus

Dans des paysages de désolation, les habitants s'accrochent à quelques photos de leurs proches disparus. Hier, vendredi 8 juin, les secouristes et les engins ont dû s'éloigner du volcan qui gronde toujours. Certains blessés sont transportés par avion vers le Mexique. L'aide et la solidarité s'organisent. Un bilan provisoire fait état de 109 morts et de 200 disparus.

Le JT

Les autres sujets du JT