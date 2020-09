VIDEO. Réchauffement climatique : la jeunesse continue de se mobiliser aux quatre coins du monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les défenseurs de l'environnement, y compris les plus jeunes, n'ont pas pris de vacances. Du Kenya à l'Inde en passant par l'Allemagne, petit tour du monde de leurs revendications. "Dans des pays comme le mien, cette année, nous avons eu des inondations extrêmes et une invasion de criquets. Si le Covid-19 nous a appris quelque chose, c'est que nous devons préserver et protéger nos environnements, plus que jamais", lance Fazeela Mubarak, une Kenyane. En France aussi, la hargne de changer les choses ne faiblit pas : "Nous continuerons à marcher, à désobéir, à sensibiliser pour montrer qu'aujourd'hui une réelle justice climatique et sociale n'est pas compatible avec notre système économique", assure Michael.

En Inde, pour Aarav Seth, "l'action contre le changement climatique n'est pas un choix. Elle est nécessaire." En Allemagne, Océane Delin estime qu'en "tant que citoyens de la Terre, il est de notre responsabilité de soutenir les politiciens pour qu'ils soient courageux face à la plus grande tâche du 21ème siècle. Arrêter la sixième extinction massive et faire de la Terre un monde durable et pacifique."