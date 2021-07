Le poids des écologistes dans le monde

Selon Global Greens, la fédération des partis écologistes dans le monde, les écolos sont présents dans plus de 100 pays et représentent plus de 400 parlementaires. Ils ne disposent pourtant que de deux chefs d'État en exercice, en Autriche et en Lettonie, des pays d'influence moyenne et leurs fonctions de président dans ces pays sont plus protocolaires qu'exécutives. Il y a surtout une candidature en berne en Allemagne, celle d'Annalena Baerbock. Au top dans les sondages, elle pouvait prétendre succéder à Angela Merkel, mais elle est accusée de CV mensonger et de plagiat. Les Verts ne percent pas en Italie, absorbée par le Mouvement 5 Étoiles. Ils sont peu audibles au Royaume-Uni ou en Espagne, en Amérique du Nord ou en Europe de l'Est.

L'associatif plus fort que le politique

En revanche, en Suisse, les écologistes ont recueilli plus de 13% aux dernières élections fédérales, plus de 10% des voix en Australie et plus de 9% aux Pays-Bas. En Belgique, cinq ministres écolos sont au gouvernement d'union nationale, trois en Irlande dans un gouvernement de gauche, alors qu'il n'y en a aucun en Nouvelle-Zélande dans un gouvernement de gauche. C'est très disparate. L'écologie pèse beaucoup au niveau mondial grâce aux mouvements associatifs, comme Greenpeace, ou aux personnalités, comme Greta Thunberg.