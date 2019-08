Environnement : la revue "WE Demain" donne carte blanche aux dessinateurs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

WE Demain, une revue pour changer d'époque, c'est "notre définition, notre slogan", affirme François Siegel, directeur de publication du magazine. "On a pensé à WE Demain en 2008, quand les crises à répétition commençaient à se succéder. On s'est dit qu'il fallait raconter cette époque faite d'environnement et de technologie, un brassage dont on ne connaît pas l'issue", précise-t-il.

Greta Thunberg menaçante

La couverture de WE Demain traite de l'urgence climatique en montrant la jeune Greta Thunberg, égérie suédoise de l'écologie qui vient d'arriver en bateau à New York, chevauchant une épée à la main un ours polaire famélique. Suivent dans la revue beaucoup de dessins marquant sur le sujet.



WE Demain a choisi de "donner carte blanche aux illustrateurs et aux caricaturistes" (Coco, Chapatte, Plantu, Tignous...), car "c'est un métier menacé, malmené et que beaucoup d'artistes, de scientifiques ou d'astronautes s'étaient déjà exprimés sur les menaces qui pèsent sur la planète", explique François Siegel.

