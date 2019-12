COP25. "Tous les vendredis, je manifeste" : les jeunes mobilisés contre le changement climatique se sont donné rendez-vous à Madrid

Avant la grande marche pour le climat prévue vendredi à Madrid, des jeunes de tous horizons se mobilisent lors de la COP25, qui se tient depuis lundi dans la capitale espagnole.

"Stand up for the future !" : quelques banderoles, des chants. Mercredi 4 décembre, une poignée de jeunes militants accueillent les participants dans le grand hall d’entrée de la COP25 à Madrid, en Espagne. Un tour de chauffe, en somme, avant leur grande marche pour le climat prévue vendredi dans la capitale espagnole, qui prend la forme d’une action contre les multinationales accusées de saccager les ressources naturelles.

Des jeunes mieux organisés

Les jeunes mobilisés pour le climat sont de mieux en mieux organisés. Ceux qui font la grève tous les vendredis chez eux ont leur propre mouvement international. Pour la première fois, une délégation est présente à une COP. Ils viennent de tous les continents. "Je fais partie du mouvement depuis janvier et tous les vendredis, je manifeste avec ma soeur", explique Théo, un lycéen irlandais.

Ce qui m’a fait m’engager ? C’est d’avoir vu Greta, de voir qu’on peut faire des choses, que les jeunes peuvent avoir un pouvoir exceptionnel…Théo, étudiant irlandaisà franceinfo

Egalement présents lors de cette COP25, des jeunes représentants des peuples autochtones. Ruth vient d’Alaska, où les signes du réchauffement climatiques sont bien visibles : "Pour la première fois, explique-t-elle, nous avons eu des incendies dans nos forêts, dans notre région. Et nous sommes confrontés à la fonte des glaces." Tous convergeront vendredi pour une marche du climat à Madrid en présence de Greta Thunberg.

