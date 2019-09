Climat : près de 500 000 personnes ont manifesté à Montréal avec Greta Thunberg, selon les organisateurs

Face aux manifestants québécois, la militante écologiste a répété que c'était un "devoir moral" de "continuer à se battre pour la planète et pour notre avenir".

Près de 500 000 personnes ont défilé à Montréal avec la militante suédoise Greta Thunberg, vendredi 27 septembre, dans le cadre d'une nouvelle "grève mondiale pour le climat", ont annoncé les organisateurs de la manifestation. C'est "la plus grosse manifestation de l'histoire du Québec", a annoncé à la foule François Geoffroy, du collectif La Planète s'invite au Parlement. La police n'a pas donné de chiffres officiels mais elle a salué une mobilisation "historique" qui s'est déroulée sans incidents majeurs.

"Vous pouvez être fiers de vous !", s'est félicitée la jeune Suédoise face à la foule rassemblée à proximité du siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), à l'issue de la marche. "Il y a urgence et nous ne resterons pas les bras croisés", a déclaré la militante de 16 ans, avant de proclamer : "Nous sommes le changement et le changement arrive".

Thunberg tance "les paroles creuses" des dirigeants mondiaux

"Cette semaine les leaders du monde entier se sont réunis à New York. Ils nous ont déçus une fois de plus avec leurs paroles creuses et leurs plans insuffisants", a-t-elle déploré, en évoquant le sommet de l'ONU sur le climat au début de la semaine à New York. Elle a répété que c'était un "devoir moral" de "continuer à se battre pour la planète et pour notre avenir" afin d'être capables "lorsque nous serons plus vieux de regarder nos enfants dans les yeux et de leur dire que nous avons fait tout notre possible".

Greta Thunberg a affirmé que la mobilisation du vendredi 20 septembre, lors de la précédente "grève pour le climat", avait réuni "plus de 6,6 millions de personnes" dans le monde, selon les derniers chiffres disponibles. Les organisateurs parlaient jusqu'à présent de plus de quatre millions de personnes pour ce "vendredi pour le futur". "Nous continuerons à le faire jusqu'à ce qu'ils nous écoutent", a prévenu la militante écologiste sous les ovations.