GRAND FORMAT. Bienvenue à Geamana, le village roumain enseveli au fond d'un lac poubelle

A la fin des années 1970, le régime de Ceausescu a sacrifié Geamana. A l'époque, on s'apprête à inaugurer la plus grande mine de cuivre d'Europe dans la commune voisine de Rosia Poieni. Cette industrie doit assurer le développement économique de ce comté isolé, mais l'extraction de ces minerais génère des tonnes de résidus miniers. La vallée de Sesei devient un bassin de décantation : la poubelle de la mine. Un barrage ainsi que des kilomètres de tuyaux sont installés pour acheminer les déchets miniers – les stériles, soit un mélange de roche, de boue, d'eau et de produits chimiques pour séparer le métal de la pierre – des abords de la carrière jusqu'à Geamana, au fond de la vallée condamnée.

A l'époque, Valeria a 20 ans. Elle rêve d'abandonner le travail pénible dans les champs de blé à flanc de colline et d'étudier à Oradea, à la frontière hongroise. "Je suis de la dernière génération à avoir fait mes huit classes [jusqu'à l'équivalent de la quatrième] à l'école de Geamana. Le camarade-directeur, comme on disait à l'époque, est allé voir ma mère pour la dissuader de me laisser partir. Il lui a dit que j'étais une fille bien et que là-bas, en ville, il n'y avait que des vagabonds", raconte-t-elle en levant les yeux au ciel. Ce coup du destin l'a maintenue de force "ici parmi les vaches" et en a fait une témoin privilégiée de la lente disparition de Geamana. "Après, il n'y a plus eu que quatre classes", se souvient-elle. Puis plus d'école du tout, ni d'enfants d'ailleurs.

En 1985, la mine est entrée en activité. "Ils ont commencé à déverser les résidus miniers. Là, on a compris que le village allait vraiment disparaître", dit-elle en tapotant de l'index une vieille photo de Geamana, gardée précieusement "pour se rappeler à quoi ressemblait le village". On y voit quelques maisons et l'église toute entière, construite au sommet d'une colline dominant le village. Plus de trente ans plus tard, les habitations reposent à 95 mètres de profondeur. Le lac s'étend désormais sur 221 hectares et gagne chaque année quelques centimètres.

La maison de Valeria se trouvait elle aussi sur une colline. Elle a été rattrapée par la boue en 2014, quelques semaines après la mort de son mari. Comme pour un meuble en kit, il a fallu numéroter les planches de bois et les réassembler dans le même ordre plus haut. Ici, de l'autre côté de la piste, elle est à l'abri pour plusieurs années.

Quand le village est évacué dans les années 1980, le régime communiste dédommage les familles. Mais parfois, la valeur de ces petites maisons en pierre et en bois ne permet pas aux plus modestes de s'établir ailleurs. Surtout, les foyers ont des bêtes : des vaches, des cochons, des agneaux et des poules qu'ils ne peuvent se permettre d'abandonner. "Ceux qui avaient les moyens sont partis rapidement. Nous, les autres, on aurait dû demander plus d'argent, regrette aujourd'hui Maria. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix. Avant 1989, personne n'avait son mot à dire." Cette habitante de Geamana ne veut pas se laisser photographier. "Deux de mes filles travaillent pour Cupru Min", glisse-t-elle au sujet de la société minière d'Etat qui a repris l'exploitation de cuivre après la chute du régime communiste et l'échec de la privatisation. "Je ne veux pas qu'elles soient embêtées", poursuit-elle en agitant sa main en l'air.

Un habitant de Geamana, en Roumanie, laboure la terre devant la maison de Valeria, au bord du bassin de décantation de la mine voisine de Rosia Poieni, le 22 avril 2019. (MARIE-ADELAÏDE SCIGACZ / FRANCEINFO)

Du haut de ses 72 ans et de son (approximatif) mètre cinquante, Maria bêche la terre énergiquement et déloge d'un coup de savate en caoutchouc les gros cailloux qui s'y trouve. En cette fin d'avril, le bassin n'est plus qu'à quelques mètres de ce petit carré de terre qu'elle cultive derrière sa maison. Maria devra bientôt fuir une deuxième fois.