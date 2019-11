Gaspillage : des trésors dans vos poubelles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Située en périphérie d'Orléans (Loiret) une déchetterie à la particularité de disposer d'un local dédié, au réemploi d'objets destinés à la benne de la métropole de 80 000 habitants bien décidés à réduire leurs déchets. Parfois, il faut mettre le nez directement dans les dépôts pour trouver des objets en état de fonctionner.

Réparation

Les objets récupérés sont ensuite répartis sur six associations qui se chargent de les réparer. Dans l'une d'elles, on trouve six salariés et autant de bénévoles. Seuls 5% des objets retournent à la déchèterie. Certains seront recyclés et remis en vente dans une boutique très prisée du centre-ville. Lancé en mars 2018, le réemploi absorbe aujourd'hui 10 tonnes d'objets par mois.

Le JT

Les autres sujets du JT