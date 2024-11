France Nature Environnement lance "une campagne de surveillance et d'action en justice" contre Lactalis et ses rejets dans les rivières

France Nature Environnement (FNE) lance "une campagne de surveillance et d'action en justice" contre Lactalis et ses rejets dans les rivières, a appris jeudi 21 novembre France Inter, auprès de l'association de protection de la nature et de l'environnement. Le géant laitier a déjà été épinglé pour pollution de l'eau à cause de ses rejets de lait et de fromages dans des rivières. Ces pollutions provoquent notamment la mort des poissons qui vivent dans ces cours d'eau.

En 2021, cinq fromageries et laiteries de Lactalis ont été placées sous surveillance par l'État, en raison de non-conformités ou d'incidents récurrents. La multinationale affirme avoir investi 90 millions d'euros pour moderniser ses systèmes de traitement des eaux usées, mais France Nature Environnement a recensé de nouvelles pollutions.

Une enquête pénale ouverte

L'association dénonce, par exemple, une mise en conformité tardive de la fromagerie de Lons-le-Saunier, dans le Jura, qui va devoir payer 30 000 euros d'amende. "Ça nous paraît très tardif, pas du tout dissuasif pour Lactalis", fustige la juriste de FNE, Anne Roques. "Cela fait sept ans que cette filiale de Lactalis rejette des eaux usées dans le milieu, on constate que l’État est bien trop permissif, qu’il n’ose pas prendre de sanction quand c’est Lactalis ou d’autres grosses industries", ajoute-t-elle.

Lactalis reconnaît que les travaux ont posé des difficultés techniques, mais assure qu’ils seront terminés en janvier prochain. De son côté, France Nature Environnement a obtenu l’ouverture d’une enquête pénale. L'association regrette, cependant, que la justice ne soit pas plus souvent saisie de ces pollutions.