Forêts : le gouvernement annonce un plan pour lutter contre le fléau du scolyte

Si le scolyte et ses larves ne mesurent que quelques millimètres, cette espèce ravage depuis des années des dizaines de milliers d'hectares dans les forêts françaises. Elle prolifère à cause du réchauffement climatique. Le gouvernement vient d'annoncer un plan pour lutter contre ce fléau.

C'est un ennemi presque invisible qui menace l'avenir de nos forêts. Le scolyte et ses larves ne mesurent que quelques millimètres. Pourtant, cette espèce ravage à elle seule, depuis des années, des dizaines de milliers d'hectares. Dans une forêt de Moselle, il ne faut que quelques instants à Hubert Schmuck, cadre technique à l'ONF du pays de Sarrebourg et du pays de Bitche, pour trouver les traces du petit coléoptère. Sous l'écorce d'un épicéa, de fines galeries témoignent de son passage destructeur.

Varier les essences d'arbres pour lutter contre

"Les larves, en grandissant, consomment la couche où circule l'essentiel de la sève, et donc empêchent la sève de monter, et vont tuer les arbres", explique Hubert Schmuck. Ces dernières années, les scolytes prolifèrent à cause du réchauffement climatique. Face à cette menace grandissante, le gouvernement vient d'annoncer un plan avec des aides de financement pour les machines qui enlèvent l'écorce des arbres infestés. Mais pour lutter efficacement contre le scolyte, il faudra peut-être en finir avec la monoculture et varier les essences d'arbres.