Finistère : le mystère des téléphones Garfield échoués sur les plages en partie résolu

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Dans des rochers à Plouarzel (Finistère), ces hommes recherchent inlassablement à percer le mystère. Pas une semaine sans que ces téléphones orange à l'effigie du chat de bande dessinée Garfield n'échouent sur les places de la pointe du Finistère. Cela dure depuis plus de 30 ans. Au fond de cette grotte, caché à une dizaine de mètres du sol, le reste du container qui transportait les appareils. Il y a quelques semaines, un agriculteur de la région raconte avoir vu échouer le container dans les années 1980. Mais le mystère n'est pas encore résolu.

200 téléphones retrouvés en 2018

De quel cargo est-il tombé ? Ce dernier naviguait-il dans le rail d’Ouessant, situé à quelques kilomètres de là ? À l'époque personne ne signale sa disparition. "C'est un déchet qui a plus de 30 ans et on en retrouve encore des morceaux quasiment neufs. On en a vraiment pour des années et des années avant que cela ne disparaisse", explique Fabien Boileau, directeur délégué du Parc naturel marin d'Iroise. L'année dernière, environ 200 appareils avaient été retrouvés sur les plages bretonnes.

Le JT

Les autres sujets du JT